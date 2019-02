Verbandstitelkämpfe in der Boxmühle: Sieben Siege des BCG

Was für ein Mammutprogramm! Ehe kurz vor Mitternacht der Gong des letzten Fights ertönte, hatten die rund 250 Zuschauer in der Gifhorner Boxmühle fast fünf Stunden lang Boxsport – verteilt auf 21 Kämpfe – geboten bekommen.

Und sie durften gleich mehrere Siege der heimischen Athleten bejubeln. Denn von den neun Talenten, die der gastgebende BC Gifhorn beim Finale der Meisterschaft des Boxverbands Hannover-Braunschweig-Lüneburg (HBL) ins Rennen geschickt hatte, gewannen sieben den Verbandsmeistertitel – und übertrafen das Wunschergebnis ihres Trainers Vitali Boot (5). „Neun Mann, sieben Titel, das ist sehr gut“, sagte der 46-Jährige. Auch BC-Präsident Werner Kasimir, der das Publikum per Mikrofon durch den Abend geführt hatte, war begeistert: „Das war eine gelungene Freitagveranstaltung.“

Die zwölf Glockenschläge zu Beginn des Welthits „Hells Bells“ der australischen Hard-Rock-Band

AC/DC hatten den Höhepunkt des Finales, das Schwergewichtsduell zwischen Lokalmatador Justin Puhlmann (102 kg) und Kontrahent Hendrik Falke (122 kg), im wahrsten Sinn des Wortes eingeläutet.

Boot, der sich nicht daran erinnern konnte, jemals einen so schweren Gegner wie den knapp zwei Meter großen Mann vom SC Saaletal in der Mühlenstadt begrüßt zu haben, hatte während der auf drei Runden à drei Minuten angesetzten Auseinandersetzung Angst – doch nicht etwa um seinen Schützling, wie er scherzhaft anmerkte: „Die beiden haben zusammen 224 Kilogramm auf die Waage gebracht. Zum Glück hat der Ring gehalten.“

Sorgen um Puhlmann musste sich der Coach überhaupt keine machen. Nach einer taktisch geprägten ersten Runde glich der 18-Jährige in seinem 40. Kampf den Reichweitenvorteil Falkes aus und konterte vor den Augen von Bundestrainer Valentin Silaghi immer wieder mit schnellen, harten Links-rechts-Kombinationen – zum Körper, aber auch zum Kopf. „Justin wiederholt meinen Stil und hat nach Belieben getroffen“, sagte Boot. In Runde 3 lobte er zudem die Beinarbeit Puhlmanns, nachdem dieser den drei Jahre älteren SC-Athleten mit der Führhand auf Distanz gehalten hatte. Am einstimmigen Punktsieg gab es keine Zweifel.

Zum ersten Mal laut war es in der Halle geworden, als sich zuvor mit Baki Özkan im dritten Kampf erstmals ein Gifhorner in den Ring. Boot klatschte sich mit dem 13-Jährigen ab und lockerte ihm in den Pausen die Beine. Am Erfolg von Gegenüber Ilja Blankov änderte das aber genauso wenig wie die permanenten „Kämpfen, Baki, kämpfen!“-Rufe seiner Teamkollegen.

Ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk machte sich dagegen Orhan Bajramoski mit seinem Sieg gegen Tim Oldenburger – der Junge aus der blauen Ecke war am Donnerstag 14 Jahre alt geworden.

Boot äußerte sich noch positiv über Daniel Baschenow: „Er ist meine Geheimwaffe und macht sich gut, nachdem er vor ein paar Jahren noch Niedersachsenmeister in der Gewichtsklasse bis 55 kg geworden war.“ Nach dessen Erfolg gab es viel Applaus. Applaus, der Puhlmann versagt blieb. Zu diesem Zeitpunkt hatte aber bereits einige Zuschauer die Boxmühle verlassen.