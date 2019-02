Ungewohnte Rolle ist Wiederholung wert

Ungewohnte Rolle: Hans Werner Niesner kommentierte bei der Badminton-DM in Bielefeld zwei Spiele für den Livestream. Das Pilotprojekt kam gut an – und soll nächstes Jahr wiederholt werden.

Seit 1967 ist Hans Werner Niesner Stammgast bei den Deutschen Meisterschaften im Badminton – doch selbst so ein Urgestein, wie es der Teammanager des BV Gifhorn ist, kann noch neue Erfahrungen sammeln. Diesmal wanderte er nämlich nicht nur ans Feld, sondern auch hinter das Mikrofon.

„Das hat viel Spaß gemacht“, meint Niesner, der testweise als Kommentator des Livestreams fungierte. „Das Feedback war auch durchweg positiv – die Leute haben sogar gefragt, warum wir nicht mehr Spiele kommentieren.“

Daher ist auch die Erkenntnis nach diesen Ausflug in „fremde Gefilde“ eindeutig: Niesner wird wieder ans Mikro gehen. „Das ist klar das Ziel, im nächsten Jahr soll das Kommentieren der Spiele ausgebaut werden“, so Niesner. Der Mehrwert liegt auch auf der Hand: Neben den Livebildern der „Deutschen“ gibt es so für alle Badminton-Fans noch Hintergrundwissen und Analysen von Experten wie Niesner. „Das ist doch eine tolle Sache – so erreichen wir junge Spieler, aber auch mehr Zuschauer“, findet der BVG-Teammanager.