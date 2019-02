Siegesserie des MTV reißt

Ines Rohlfs (Mi.), hier im Spiel gegen den MTV Braunschweig II, verlor mit dem MTV in Hildesheim.

Gifhorn. Volleyball-Landesliga: Die Serie von zwölf Siegen in Folge ist gebrochen. Die Volleyball-Frauen des MTV Gifhorn unterlagen in Hildesheim.

Die Siegesserie des MTV Gifhorn ist gerissen. Nach zwölf gewonnenen Spielen in Folge verloren die Volleyballerinnen beim Tabellenvierten der Landesliga, MTV Hildesheim II, mit 2:3 (15:25, 25:19, 25:19, 23:25, 12:15) – holten sich aber immerhin einen Punkt.

In der bisherigen Saison hatten es die Mühlenstädterinnen oft geschafft, Ausfälle zu verkraften – diesmal jedoch nicht. „Eigentlich darf das nicht das Kriterium sein, wir hatten aber keine Alternativen und konnten nur auf einer Position tauschen“, sagte MTV-Trainer Werner Metz. Daniela Endesfelder hatte sich nach Krankheit zwar fit gemeldet, dafür fehlte dem Coach mit Christine Vergé ein „wichtiger Faktor“. Nicola-Tanita Gawlak (beide privat) und Cristina Frölich (Skiurlaub) waren ohnehin raus.

Wie so häufig in der bisherigen Spielzeit kam der Spitzenreiter schwer rein in die Partie und verlor Satz 1 klar. „Darüber muss man sich schon ärgern, wenn man das Spiel dann verliert“, sagte Metz.

Danach minimierte der Favorit seine Fehlerquote und machte es deutlich besser als im ersten Durchgang. „Insgesamt haben wir aber viel dafür getan, um das Spiel zu verlieren“, so der Coach. „Unsere Aufschläge waren nicht so stark, und im Angriff haben wir viel verhauen.“

Nach ordentlichem dritten Satz agierten die Gäste in Spielabschnitt 4 zu fehlerhaft. So musste das Tiebreak die Entscheidung bringen. Dort lagen die MTV-Frauen mit 8:14 hinten, wehrten vier Matchbälle ab, leisteten sich dann aber einen „dusseligen Bock“, als keine MTV-Akteurin zum Ball ging.

