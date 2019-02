Er erzielte das 2:1 für den MTV Gifhorn: Maximilian Krüger (links) begann gegen den SSV Vorsfelde im Angriff an der Seite von Neuzugang Adem Berisha (hinten).

„Super Test“: MTV spielt 2:2 in Vorsfelde

Sie sind auch im dritten Testspiel ungeschlagen geblieben: Die Oberliga-Fußballer des MTV Gifhorn und Landesliga-Topteam SSV Vorsfelde trennten sich auf dem Kunstrasenplatz im Drömlingstadion 2:2 (2:2)-unentschieden. „Es war ein super Test gegen eine starke Mannschaft“, stellte MTV-Coach Michael Spies fest, der „sehr zufrieden mit den meisten Spielern“ war.

Die ersatzgeschwächten Gifhorner, bei denen neben den Langzeitverletzten auch Melvin Luczkiewicz (Knieprobleme) und Sean Redemann (krank) fehlten, agierten in der ersten Halbzeit in einem 3-4-1-2-System. „Wir haben die Dreierkette mal probiert“, sagte Michael Spies, der nach dem Wechsel und vielen Wechseln im gewohnten 4-3-1-2 spielen ließ.

Die Schwarz-Gelben erwischten einen Start nach Maß: Keine 240 Sekunden waren gespielt, da brachte der überzeugende Marvin Luczkiewicz seine Mannen in Führung. Doch Jan-Lukas Elling glich nur fünf Minuten später aus. Maximilian Krüger (33.) schoss den MTV wiederum in Front, doch wiederum Elling (39.) egalisierte noch vor der Pause.

„Wir hätten zur Halbzeit führen müssen. Wir hatten mehr Chancen, waren das Quäntchen besser“, befand Spies, dessen Elf auch im zweiten Durchgang das Geschehen kontrollierte. „Wir haben keine Möglichkeiten mehr zugelassen“, erklärte Gifhorns Trainer, der den Vorsfeldern seinen Dank für den kurzfristig verlegten Test im Drömlingstadion aussprach.

Am Sonntag bestreiten seine Schützlinge ihr viertes Vorbereitungsspiel – erstmals vor heimischer Kulisse. Von 14 Uhr an wird auf dem B-Platz an der Flutmulde der Bezirksligist FC Türk Gücü Helmstedt sein.

Tore: