SV II reist als Vizemeister zum Landesliga-Aufstiegsschießen

Der SV Triangel II fährt zum Landesliga-Aufstiegsschießen nach Hannover! Im letzten Durchgang der Bezirksliga Wolfsburg sicherten sich die Luftgewehrschützen durch einen klaren Erfolg gegen den SV Steimke Platz 2 – und fast wäre es sogar noch mehr geworden.

Spannender hätte das Saisonfinale kaum sein können. Vor dem letzten Wettkampftag in Triangel lagen der SV Danndorf, die SGes

Voitze und die drittplatzierten Gastgeber punktgleich auf den Spitzenplätzen. „Es wurde viel im Vorfeld gerechnet“, sagte SV-Mannschaftsführer Olaf Krawehl. „Wenn wir einen Sieg gegen den SV Steimke einfahren, dann muss er hoch sein, um sich vielleicht von Platz 3 aus die Meisterschaft zu holen.“ Schließlich trafen die beiden Tabellenersten Voitze und Danndorf im direkten Showdown aufeinander. Auch Rang 2 hätte für die Teilnahme am Aufstiegsschießen gereicht.

Und die Triangeler lieferten: Im ersten Wettkampf schlugen sie den Tabellensechsten Steimke mit 5:0 – damit war ihnen der zweite Platz nicht mehr zu nehmen. Besondere Leistungen zeigten SV-„Küken“ Nele Ortmann (378 Ringe), Alina Voges (374) und Jule Krawehl (375).

Einzig Voitze hätte dem SV II mit einem 5:0-Erfolg noch die Meisterschaft streitig machen können. Und die Gäste aus der Gemeinde Tülau machten es tatsächlich möglich und besiegten Danndorf in einer sehr spannenden Partie mit 5:0.

Aufgrund der identischen Mannschafts- und Einzelpunkte musste der direkte Vergleich über Platz 1 entscheiden: Und den hatten die Voitzer im ersten Durchgang knapp mit 3:2 für sich entschieden. Nun heißt es, sich am 3. März in Hannover gegen die anderen sieben Vertreter der Bezirksligen des Verbandes durchzusetzen. Denn nur die besten Zwei werden in die Landesliga aufsteigen können.

Überschattet wurde der Abschluss vom Tod der Staffelleiterin Renate Glupe, die im Dezember plötzlich verstorben ist. „Alle Mannschaften fanden rührende Worte und freuten sich über die Anwesenheit von Glupes Mann.“