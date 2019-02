Dreier trifft doppelt– Groß Oesingen holt den Titel

Jubel beim SV Groß Oesingen: Der Fußball-Kreisligist setzte sich im Finale mit 2:1 gegen Wahrenholz durch und holte sich den Titel in Wittingen.

Wittingen. Hallenfußball: SVGO siegt beim Jubiläumsturnier in Wittingen.

Der große Ansturm in der Wittinger Halle ist ausgeblieben. Das Jubiläumsturnier des FSV Nord Hankensbüttel erwies sich nicht als erhoffter Zuschauermagnet, und trotzdem war der Veranstalter zufrieden, da auf dem Parkett hochklassiger Hallenfußball geboten wurde. Jubeln durfte der Kreisligist SV Groß Oesingen, der im Finale den Bezirksligisten VfL Wahrenholz mit 2:1 bezwang.

Sieger-Coach Torben König sprach nach dem Turnier von einer „Willensleistung“. Dabei hatte seine Mannschaft zu Beginn noch Probleme gehabt. Auf einen knappen 2:1-Erfolg gegen Hankensbüttel folgte ein 1:1-Unentschieden gegen den FC Oerrel. Doch von da an lief es deutlich besser. Durch Siege gegen den VfL Wittingen (6:2) und TSV Schönewörde (1:0) sicherte sich das König-Team den Gruppensieg vor dem TSV.

Ebenfalls ins Halbfinale schafften es Wahrenholz und der Wesendorfer SC. Im Duell der Kreisligisten unterlag der WSC gegen Groß Oesingen mit 0:2. Etwas spannender war das zweite Semifinale: Schönewörde wehrte sich tapfer gegen Wahrenholz, verlor am Ende jedoch mit 0:1.

Im Endspiel standen sich also Wahrenholz und Groß Oesingen gegenüber. Ausgerechnet der gebürtige Oesinger Patrick Schön brachte den VfL in Front, doch der SVGO hatte schnell die passende Antwort parat: Heiko Dreier glich nur wenig später aus. Und es kam noch besser für Dreier: 30 Sekunden vor dem Ende brachte er sein Team durch seinen zweiten Treffer in Führung. Diese gab der SV auch nicht mehr aus der Hand und holte sich den Titel beim Jubiläums-Turnier. „Ich bin unheimlich stolz auf die Jungs“, sagte König nach dem Erfolg. „Über das gesamte Turnier konnten wir spielerisch überzeugen.“