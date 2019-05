1:4 und 0:5 – die Landelsiga-Frauen gehen leer aus

Für die Fußballerinnen aus dem Kreis Gifhorn war in der Landesliga an diesem Wochenende nichts zu holen. Während die SV Gifhorn dem Meister STV Holzland trotz guter Leistung mit 1:4 unterlegen war, verlor der VfL Wahrenholz in Eisdorf deutlich mit 0:5. An der Tabellensituation änderte sich für...