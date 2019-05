Gifhorner Löwen schaffen positiven Abschluss

Zum Abschluss der Verbandsliga-Saison genossen die Radballteams des RSV Löwe Gifhorn Heimrecht. Am Ende des Tages stand fest: Alle drei Gifhorner Mannschaften werden auch in der kommenden Saison in der Verbandsliga spielen. Denn die beiden Teams des RV Oberneuland konnten beim parallel in Etelsen...