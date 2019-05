MTV-Coach Spies stolz: „Wir haben es hingekriegt!“

Die gleiche Punktzahl wie im Vorjahr, dazu ein Treffer besser in der Tordifferenz – „und das mit einer schwächeren Mannschaft, die zudem mit extremen Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte“, so Michael Spies. Kein Wunder also, dass der Trainer des Fußball-Oberligisten MTV Gifhorn den Hut vor seiner...