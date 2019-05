Vier oder fünf Absteiger – die Preisfrage in der Landesliga

Wie viele Teams erwischt es in der Fußball-Landesliga? Diese Frage beschäftigt die Gemüter der Mannschaften, die in der Liga im Tabellenkeller stehen. Denn regulär trifft es fünf Mannschaften – die Konstellation in der Oberliga könnte aber zu nur vier Absteigern führen. Die Situation ist allerdings...