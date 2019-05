Knesebeck patzt – Brome schlägt spät zu

Das gibt es doch nicht: Zum vierten Mal in den vergangenen fünf Spielen erzielte Spitzenreiter FC Brome das Siegtor in der Schlussphase. Zwei Spieltage vor Schluss stehen die Burgherren mit einem Bein in der Fußball-Bezirksliga – auch, weil Knesebeck in Müden nicht über ein 0:0 hinauskam. VfL...