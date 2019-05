Marla Wohltmann holt den Landesmeistertitel nach Gifhorn

Besser als erhofft verlief die Landesmeisterschaft der Schüler für die Kunstradsportlerinnen des RSV Löwe. Drei Gifhorner Sportlerinnen waren in der Klasse U13 mit dem Ziel angetreten, in dem großen Feld von 25 Starterinnen mindestens einen Podestplatz zu erringen. Am Ende gab es dann völlig...