Hinweise rund um den Triathlon

Bis zu 700 Sportlerinnen und Sportler, dazu mehr als 150 Helfer – und bei prognostizierten hochsommerlichen Temperaturen auch noch zahlreiche Badegäste: Am Sonntag wird am und um den Tankumsee richtig was los sein. Die 17. Auflage des Tankumsee Triathlons steht an. Die Organisatoren des...