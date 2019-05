Bromes „Matchball“ zum Titelgewinn: Ein Sieg reicht aus

Nutzt der FC Brome seinen ersten „Matchball“? Die Burgherren können mit einem Sieg gegen die SV Leiferde am vorletzten Spieltag den Titel in der Fußball-Kreisliga – und damit den Aufstieg in die Bezirksliga – perfekt machen. TSV Hillerse II – VfL Germania Ummern (So., 13 Uhr). Bei Hillerse ist, ...