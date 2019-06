Marlon Schade ballert sich an die Spitze

Was für eine Leistungsexplosion! Nachdem Marlon Schade in der Vorsaison in 17 Spielen gerade einmal drei Treffer erzielt hatte, vervielfachte der Stürmer des Fußball-Bezirksligisten FSV Adenbüttel Rethen in der abgelaufenen Spielzeit seine Torquote: Mit 32 Treffern in 24 Partien sicherte sich der...