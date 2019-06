Katja Meinecke-Höfermann jubelt über DM-Bronze

An zwei Wettkämpfen nahmen die Mastersschwimmer (Altersklasse 20 und älter) des MTV Gifhorn teil und kehrten von beiden erfolgreich in die Mühlenstadt zurück. Während sich Katja Meinecke-Höfermann (AK50) in Karlsruhe bei den deutschen Meisterschaften unter die 900 Teilnehmer mischte, starteten...