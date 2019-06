32 Schützen ermitteln die Besten mit Luftgewehr und Pistole

Das BSC Isenbüttel hatte die Nachwuchsschützen des Landkreises Gifhorn zu Gast. Der Grund: Die Schüler trugen ihre Kreis-Jugendpokal-Wettbewerbe aus. In diesem Jahr gab es auch eine Neuheit. 32 Schützen gingen in Isenbüttel an den Start und erzielten beachtliche Ergebnisse. „Geschossen wurde mit...