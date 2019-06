3:3 – FC Schwülper holt Punkt zum Saisonende

Am letzten Spieltag der Fußball-Kreisliga wurde es noch einmal torreich. Mindestens vier Treffer pro Partie fielen auf den Sportplätzen. Die meisten Tore bekamen dabei die Zuschauer in Rühen zu sehen. TSV Hillerse II – SV Westerbeck 0:4 (0:1). Acht Spiele in Folge gewann die TSV-Reserve nun...