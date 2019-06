MTV-Nachwuchs entscheidet Titelrennen für sich

Es ging an der Tabellenspitze eng zu in der Kreisliga der D-Junioren (Jahrgang 2006). Am Ende sicherten sich die Nachwuchsfußballer des MTV Gifhorn II den Titel. In sechs Spielen holte die Mannschaft der Trainer Thomas Wessel und Marco Guschmann fünf Siege. Mit dem FC Schwülper und der SV Gifhorn...