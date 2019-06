Mehr als 40 Teams treten am Tankumsee an

Jahr für Jahr zieht das Event zahlreiche Zuschauer an den Tankumsee – und auch in diesem Jahr findet es wieder statt. Die Rede ist vom Beach-Soccer-Cup, der bereits in seine 19. Auflage geht. Über das gesamte Wochenende werden Strandfußball-Mannschaften aus dem Kreis Gifhorn und darüber hinaus ihre...