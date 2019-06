Leserbriefe: „Ein beschämendes Bild für den Breitensport“

Das Urteil nach dem Spielabbruch in der 1. Fußball-Kreisklasse 2 (wir berichteten), es sorgt weiterhin für Diskussionen. Auch an unsere Redaktion gab es Wortmeldungen, diesen Lesermeinungen räumen wir hier Platz ein.



Ein Statement der FSV Adenbüttel Rethen zum Urteil

Eines vorweg – Rassismus hat in einem aufgeklärten und in der Historie geprägtem Land des 21. Jahrhunderts nichts verloren. Um diese Botschaft ging es im ersten Augenblick, als ein Zuschauer beim Spiel des TSV Meine gegen den SV Osloß einen Spieler mit Migrationshintergrund der Osloßer in der 89. Minute beim Stand von 2:1 für Meine rassistisch beleidigte. Über diese Ansicht besteht seitdem zwischen allen Beteiligten (SV, TSV und NFV) und Unbeteiligten (FSV Adenbüttel Rethen II) Konsens.

Der Schiedsrichter brach das Spiel in der Folge ab, um ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen. An dieser Stelle hätte es sicher einige andere Möglichkeiten gegeben, denn das Spiel hätte nur noch vier Minuten inklusive Nachspielzeit angedauert, und es stellt sich nach so einem Abbruch die Frage, wie viele Spiele in Zukunft noch regulär beendet werden können. Schon in diesem Punkt steht es um den Breitensport schlecht – Beleidigungen und Anfeindungen gibt es zuhauf und nahezu jedes Wochenende. Wird dann zukünftig jedes Spiel abgebrochen? Gibt der Verband dem rechten Gedankengut nicht durch diesen Abbruch erst die Macht, sportliche Entscheidungen in den Hintergrund zu rücken und über Sieg und Niederlage zu entscheiden? Hat der Verband dadurch nicht eher verloren als gewonnen? Ein Eingeständnis der Ohnmacht.

Sei es drum – der Abbruch hatte Bestand und der Verband lud die FSV Adenbüttel Rethen II und den SV Osloß zu einem gemeinsamen Gespräch, um die Saison bis zum 30. Juni beenden zu können. Hintergrund: Die FSV hatte zwei Stunden vor der Partie in Meine gewonnen und war dadurch in der Tabelle zwei Punkte vor dem SV Osloß. Der SV Osloß hätte in dem abgebrochenen Spiel folglich zwei Tore in vier Minuten gegen die beste Abwehr der Liga gebraucht, um noch den zweiten Platz zu erreichen, der zur Aufstiegsrelegation berechtigt. Wenn der NFV darüber schreibt, dass es in dem anberaumten Treffen zu keiner sportlichen Entscheidung kam, so kann er nur den SV Osloß damit meinen. Denn die FSV war an dem abgebrochenen Spiel unbeteiligt und hatte durch 13 Siege in 14 Rückrundenspielen sportlich alles in ihrer Macht stehende getan, um Vizemeister zu werden. Eine Möglichkeit der FSV, diese Situation sportlich zu lösen, gab es nicht. Der SV Osloß hatte diese jedoch. Ein Zeichen gegen Rassismus war gesetzt, er hatte sportlich nur noch vier Minuten, um zwei Treffer gegen die beste Abwehr der Liga zu erzielen. In vier Minuten, auswärts, gegen die beste Abwehr der Liga! Einsicht der sportlichen Niederlage? Fehlanzeige. Wo an dieser Stelle geht es noch um die eigentliche, anfangs angesprochene Botschaft gegen Rassismus?

Nun also am Dienstag das Sportgerichtsurteil. Paragraph 37, Absatz 4. Brav vorgetragen, den Statuten gefolgt, rechtlich nicht angreifbar. Doch was heißt dies für die Zukunft des Breitensports? Jeder Zuschauer kann Spiele, in diesem Fall sogar Relegationsteilnahmen, entscheiden. Durch den Abbruch bevorteilte Mannschaften haben durch Pöbeleien in Zukunft die Möglichkeit, Spiele zu manipulieren. Jeder Verein kann – wie der TSV Meine im vorliegenden Fall – finanziell massiv durch Pöbeleien einer Privatperson am Spielfeldrand zur Rechenschaft gezogen werden und hat dagegen kaum Methoden zur Eindämmung.

Und der Sport? Wird zum Spielball. „Unser Sportgericht hat ein Urteil gesprochen. Jetzt heißt es, dieses Urteil zu akzeptieren und den Blick wieder auf das Sportliche zu richten“, schreibt der NFV in einer Mitteilung. Den Blick aufs Sportliche richten, das wäre für alle Beteiligten schon vor dem Urteil der richtige Schritt gewesen. Der Breitensport wirft dieser Tage ein in allen Belangen beschämendes Bild zurück.

Michael Horst, Trainer der FSV Adenbüttel Rethen II, im Namen des Vereins

Zum Kommentar „Rechtlich richtig, aber absolut unsportlich“

Dem Kommentar des Redakteurs Jens Neumann kann ich nur im vollen Umfang zustimmen. Für die Rethener Mannschaft tut es mir aufrichtig leid. Sie haben es sportlich geschafft, werden jedoch aufgrund von Vorschriften um ihren Erfolg gebracht.

Zu den Verantwortlichen von Osloß kann ich nur sagen: Schämt Euch. Fair Play sieht anders aus. Den Verantwortlichen des Vereins scheint gar nicht klar zu sein, welchen Imageschaden der Verein auf Dauer haben wird.

Im Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die Kreisliga drücke ich der Mannschaft des SV Tülau/Voitze die Daumen. Dieses unsportliche Verhalten darf nicht auch noch belohnt werden.

Achim Gatzlaff, Rethen