6:0 – SV Osloß ballert sich zum Aufstieg

Nun ist auch die letzte Entscheidung der Saison 2018/2019 im NFV-Kreis Gifhorn gefallen: Im Relegationsspiel zur Fußball-Kreisliga in Schönewörde setzte sich der SV Osloß eindrucksvoll mit 6:0 (4:0) gegen den SV Tülau/Voitze durch. Es war eine deutliche Antwort des SVO auf die Diskussionen im Vorfeld der Partie.

Osloß hatte sich erst durch ein Urteil des NFV-Kreissportgerichts – die abgebrochene Partie beim TSV Meine wurde mit 5:0 zugunsten des SVO gewertet – den zweiten Platz in der 1. Kreisklasse 2 gesichert. Am Samstag, beim Duell gegen den Zweiten der Staffel 1, spielte das aber keine Rolle mehr. Das machte bereits Nicky Urbanitsch vom gastgebenden FSV Vorhop-Schönewörde bei der Begrüßung deutlich: „Es ist viel diskutiert worden, aber heute soll es nur um das Sportliche gehen“, erklärte er.

Und aus sportlicher Sicht machte Osloß schnell klar, wer am Ende den Aufstieg in die Kreisliga feiern würde. Keine zwei Minuten waren gespielt, als Torjäger Mario Fischer frei vor dem Tor des SV Tülau/Voitze auftauchte. Keeper Nils Löper konnte Fischers Schuss nicht mehr entscheidend ablenken – das frühe 1:0 für Osloß, das auch in der Folge den Ton angab und dabei von einigen Unsicherheiten der gegnerischen Abwehr profitierte. Löper bewahrte sein Team in Halbzeit 1 ein ums andere Mal vor weiteren Gegentreffern. Beim Freistoßtreffer von Björn Beith in der 20. Minute sah aber auch er etwas unglücklich aus.

Löpers Gegenüber Jacques Morawiecz wurde indes fast gar nicht geprüft, weil Tülaus Bälle in die Spitze zumeist zu ungenau kamen. Auf der anderen Seite klingelte es bis zur Pause noch zweimal: Erst köpfte Darius Delau die Kugel nach einem langen Einwurf über Löper hinweg zum 3:0 in die Maschen (42.), kurz darauf lenkte Tülaus Tim Taeger eine Hereingabe von Beith unglücklich ins eigene Tor ab (45.).

Damit war die Entscheidung eigentlich schon gefallen. Während Osloß mit der agilen Achse, bestehend aus Felix Wesche, Fischer, Beith und dem eingewechselten Mohammed Izaidien immer wieder offensive Akzente setzte, fehlten Tülau/Voitze an diesem Tag schlichtweg die Mittel. Lediglich zwischen der 52. und 60. Minute kam das Team von Trainer Werner Vodde dreimal gefährlich vor das SVO-Tor, Steffen Vodde war aber jeweils nicht zielstrebig genug. Dass Beith das Ergebnis durch zwei weitere Treffer noch auf 6:0 schraubte, war letztlich nebensächlich.

Erwähnenswert war vielmehr, dass die Partie trotz der Brisanz insgesamt überaus fair verlief – mit nur einer Ausnahme. Merklich frustriert trat Tülaus Marvin Schneider in der 65. Minute übel gegen Wesche nach – glatt Rot. Aber: Das Verhältnis zwischen beiden Teams war deshalb nicht nachhaltig geschädigt. Das zeigte sich, als drei SVO-Akteure einen mit einem Krampf auf dem Boden liegenden Tülauer Spieler zur Behand-­

lung vom Feld trugen.

Tore:

Stimmen zum Spiel:

Pascal Kahlert (Trainer SV Osloß): „Wir waren heute die klar bessere Mannschaft und haben ein richtig gutes Spiel gemacht. Besonders in der ersten Halbzeit sind die Jungs hohes Tempo gegangen, und das bei dieser Hitze. Von Tülau kam dagegen wenig, da hatte ich etwas mehr erwartet. Deshalb hatte ich eigentlich schon nach dem 2:0 ein gutes Gefühl, dass es für uns reichen wird. Dass wir jetzt den Aufstieg geschafft haben, ist für uns auch etwas Genugtuung für die bittere Niederlage im Relegationsspiel gegen Rühen im letzten Jahr.“

Björn Beith (Dreifach-Torschütze des SV Osloß): „Ich war etwas verwundert darüber, dass Tülau erst so spät aufgewacht ist. Aber natürlich freue ich mich sehr darüber, dass es für uns geklappt hat und ich meiner Mannschaft mit meinen Toren weiterhelfen konnte, gerade in diesem Spiel heute. Um in der neuen Saison in der Kreisliga bestehen zu können, werden wir sicher noch einige Veränderungen am Kader vornehmen müssen. Aber heute werden wir erstmal feiern – ich glaube, die meisten haben sich extra noch den Montag frei genommen.“

Werner Vodde (Trainer SV Tülau/Voitze): „Dass unser letztes Spiel drei Wochen zurückliegt, war für uns kontraproduktiv, das hat uns den Rhythmus genommen. Natürlich ist man enttäuscht über ein solches Ergebnis nach einer richtig guten Saison. Aber es ist uns leider nicht gelungen, in den ersten 10, 15 Minuten hinten sicher zu stehen. Und mit einem 0:2-Rückstand nach 20 Minuten wird es eben schwierig.“