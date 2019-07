RFV Papenteich: Nach der Pflicht ist die Welt in Ordnung

Sie hatten nach der Pflicht weit vorne gelegen. Doch in der Kür passierte den Voltigiererinnen des RFV Papenteich Meine ein Missgeschick. Das kostete dem Team von Juliane Hauer und Anna Rechenberg die angestrebte Final-Teilnahme beim Deutschland-Pokal der L-Gruppe am vergangenen Wochenende in...