Biermann und Cernota siegen ohne Satzverlust

Relativ ruhig war es auf der Sportanlage an der Flutmulde am vergangenen Wochenende. Denn im Gegensatz zu den vorangegangenen Beachvolleyball-B-, C- und D-Cups waren das U16/U18- sowie das Erwachsenen-Mixed-Turnier des MTV Gifhorn eher dünn besetzt. Bei der Jugend durfte ein Gifhorner Duo jubeln,...