Testspieler Bautista trifft viermal

Der MTV Gifhorn ist mit einem Kantersieg in den Wolters-Cup in Rothemühle gestartet. Gegen den Fußball-Bezirksligisten SC RW Volkmarode gewann der Oberligist das Auftaktspiel in Gruppe B mit 9:1 (5:1) – für Trainer Michael Spies war das Resultat aber zweitrangig. „Das Ergebnis ist für mich erstmal...