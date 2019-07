Tanzpaar Göldenitz steigt in die C-Klasse auf

Einen prächtigen Rahmen hatten sich Jörg und Carolin Göldenitz für ihren Aufstieg in die Senioren-C-I-Klasse ausgesucht. Das Turnierpaar des TSC Gifhorn tanzte bei der Wuppertaler DanceComp in einem der historischen Tanzsäle der alten Stadthalle. Die Tanzturniere in Wuppertal zählen zu den größten...