Ein Crossbiathlon im Herzen Gifhorns

Gifhorn. Am 18. Augst lädt das USK Gifhorn wieder zum Sommerbiathlon in der Mühlenstadt ein, dann wird der 17. Gifhorn-Cup ausgetragen.

Biathlon, mitten im August und mitten in der Stadt – das Uniformierte Schützenkorps (USK) macht’s möglich. Der Verein richtet auch in diesem Jahr seinen beliebten Sommer-Crossbiathlon aus. Der Gifhorn-Cup erlebt am 18. August seine bereits 17. Auflage, und zum vierten Mal ist der Firmen-Biathlon in die Großveranstaltung integriert. Zentraler Start- und Zielbereich ist das Schützenhaus an der Celler Straße.

Teilnehmen können nicht nur geübte Sommerbiathleten – es ist ein Event für Jedermann. Denn neben den Einzelwettkämpfen, bestehend aus Crossläufen und zwei bis vier Schießeinlagen mit dem Luftgewehr, gibt es erneut auch das Staffelduell sowie einen Kinderlauf. Startberechtigt für Letzteren sind alle Kids der Jahrgänge 2007 und jünger, geschossen wird mit einem Lasergewehr.

In den Wettbewerben des Gifhorns-Cups, die ab 10 Uhr über die Bühne gehen, reichen die Laufdistanzen von 2400 Metern für die Schüler/innen A und B bis zu 5000 Metern für die Junioren sowie die Herren- und Damen-Klassen.

Zügig wird es beim Staffelduell zugehen. Die Staffeln, bestehend aus zwei Startern, werden erst am Veranstaltungstag ausgelost. Die Teammitglieder absolvieren dann im ständigen Wechsel jeweils 150 Meter Laufstrecke sowie einen Liegend-Schuss. Mindestens drei der fünf Klappscheiben müssen vor dem Zieleinlauf getroffen worden sein. Die Zeit entscheidet dann darüber, welche Staffeln aus den vier Vorläufen ins Halbfinale einziehen.

Spannung verspricht auch der Firmen-Biathlon: Hierfür können sich Dreierteams aus Firmen, Behörden und Schulen anmelden; jeder Teilnehmer absolviert einzeln eine 3 x 400-Meter-Strecke mit zwei Schießeinlagen (Liegendanschlag). Geschossen wird ebenfalls mit dem Lasergewehr. Jeder Fehlschuss wird mit 30 Sekunden Strafzeit berechnet. Die Summe der Zeiten der Einzelstarter ergibt die Staffel-Zeit.

Weitere Infos zur Veranstaltung und den Teilnahmebedingungen gibt’s unter www.biathlon-gifhorn.de oder www.sommerbiathlon.net.

Weitere Informationen:

Vorläufiger Zeitplan:

8.35 Uhr: Begrüßung, Teilnehmerbesprechung

8.45 Uhr: Anschießen für den Gifhorn-Cup (Luftgewehr)

10.00 Uhr: Start Gifhorn-Cup

12.15 Uhr: Firmen-Biathlon, vorher Anschießen auf dem Sportpistolen-Stand

12.45 Uhr: Kinderlauf, vorher Anschießen

13.45 Uhr: Auslosung Staffelzusammensetzung für das Staffelduell, anschließend Siegerehrung

Distanzen:

Kinderlauf, Schüler/innen A und B (Jahrgänge 2007 und jünger): 1200 m Laufen, 2 Schießeinlagen (liegend/liegend)

Schüler/innen B (2007/ 2008): 2400 m, 2 x Schießen (l/l)

Schüler/innen A (2005/2006): 2400 m, 2 x Schießen (l/s)

Jugend w/m (2003/2004): 3200 m, 3 x Schießen (l/s/l)

Junioren/Juniorinnen (1999 ­– 2002), Damen/Herren I, II, III: 5000 m, 4 x Schießen (l/s/l/s)

Damen/Herren IV (1958 und älter): 4000 m, 4 x Schießen

(l/s/l/s)

Staffelduell: 150 m, 1 Schuss je Teilnehmer im ständigen Wechsel

Firmen-Biathlon: 3 x 400 m,

2 x Schießen (l/l)