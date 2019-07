SSV Kästorf nimmt die Hürde Adenbüttel Rethen souverän

Am Ende wurde es standesgemäß: Landesligist SSV Kästorf ließ in der 1. Runde des Fußball-Bezirkspokals bei der FSV Adenbüttel Rethen nichts anbrennen und setzte sich mit 6:2 (3:1) durch. Mann des Tages war Noah Mamalitsidis, der dreifach traf. Die Gäste begannen in Adenbüttel mit hoher Intensität...