SV Gifhorn: 1. FC vor der Brust, SSV im Kopf

Zwei Tage später als die anderen Gifhorner Fußball-Bezirksligisten startet auch die SV Gifhorn in die Pflichtspiel-Saison: Am heutigen Dienstag treffen die Eyßelheider auf den 1. FC Wolfsburg. Anpfiff ist um 18.30 Uhr. Die Gäste hätten am Sonntag keine Mannschaft vollbekommen, deshalb stimmte die...