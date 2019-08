Calberlah setzt sich glücklich in Brome durch

Nach dem spielerisch hochwertigen Auftritt beim 2:2 gegen die TSG Mörse bot der SV GW Calberlah nun in der Fußball-Bezirksliga das Kontrastprogramm. „Kämpferisch war da viel drin, aber fußballerisch war das Niveau erbärmlich“, äußerte sich SV-Trainer Stefan Timpe deutlich. Sein Team setzte sich dennoch mit 1:0 (0:0) bei Aufsteiger FC Brome durch.

Einigkeit herrschte auf beiden Seiten darin, dass Calberlahs Sieg glücklich war. FC-Teammanager Hendrik Joswig erklärte: „Wir haben unverdient verloren. Wir hatten unsere Chancen, haben sie aber nicht genutzt.“ Insbesondere zwischen der 60. und 70. Minute waren die Gastgeber, die mit zwei Remis in die Saison gestartet waren, dicht dran, die Führung zu erzielen.

Wirklich zwingend, so Calberlah-Coach Timpe, sei Brome jedoch nicht gewesen. In jener Phase, als der FC drückte, kamen die Gäste dann auch einige Male ins Umschaltspiel. In Minute 71 startete Julian Plagge ein tolles Solo und bediente dann Kevin Leja, der das goldene Tor des Spiels erzielte.

„Ansonsten“, so Timpe weiter, „haben wir uns sehr schwer getan, weil der Gegner sehr tief stand, zunächst nur auf defensive Absicherung bedacht war und sehr robust zu Werke ging“.

FCB: M. Steckhan – Ackermann, Traue (73. Theisz), Schmidt, J. Steckhan, Gieselberg, A. Chaaban, März (73. Brinkmann), Keller, M. Chaaban, Spellig.

SVC: Ph. Korsch – Herzer, Dragendorf, Linke, Wolter (46. Brodöhl), Schulz (61. M. Plagge), von Spiczak-Brzezinski, F. Korsch, Leja, J. Ahrens (81. N. Ahrens), J. Plagge.

Tor: 0:1 Leja (71.).