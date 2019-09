Torfestival in Platendorf – 6:4-Erfolg gegen Gamsen II

Die Zweitvertretungen des TuS Neudorf-Platendorf und des MTV Gamsen präsentierten sich in der 1. Fußball-Kreisklasse 2 in Torlaune: Zehn Tore gab es für die Zuschauer zu bestaunen. Nur ein Treffer weniger fiel in der Partie zwischen dem SV Triangel II und dem TuS Müden-Dieckhorst II. Der TuS bleibt...