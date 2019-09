Titelverteidiger streicht die Segel

Der Wittinger Kreispokal wird am Ende dieser Saison den Besitzer wechseln: Der Titelverteidiger VfL Knesebeck verlor bereits in der zweiten Runde am Mittwochabend beim ambitionierten FC Schwülper deutlich mit 0:5 (0:3). FC Schwülper – VfL Knesebeck 5:0 (3:0). Tore: 1:0 Stammhammer (21.), 2:0,...