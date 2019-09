Direkte Duelle an der Spitze und im Keller

Ein Topspiel steht an! Zwei von drei Mannschaften, die bislang in der 1. Fußball-Kreisklasse 2 noch eine makellose Punktausbeute vorweisen können, treffen im direkten Duell aufeinander: Der TSV Meine empfängt am Sonntag den TuS Müden-Dieckhorst II. Auch am anderen Ende der Tabelle kommt es zu einer...