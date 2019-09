Borgfeld-Tor bringt Hillerse Sicherheit

Sie brauchten etwas Anlaufzeit, am Ende aber setzten sich die Bezirksliga-Fußballer des TSV Hillerse noch souverän mit 3:0 (0:0) gegen den TSV Hehlingen durch. „Die beiden Niederlagen zuletzt sind nicht spurlos an meiner Mannschaft vorbeigegangen, das hat man in der ersten Halbzeit gesehen“, sagte...