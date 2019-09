Gamsen erhofft sich durch Trainerwechsel neuen Schwung

Dass mit dem VfB Fallersleben am Sonntag (15 Uhr) eines der Teams der Stunde in der Fußball-Bezirksliga zu Gast sein wird, ist beim MTV Gamsen zurzeit nur eine Randnotiz. „Ganz klar: Wir schauen im Moment nur auf uns und wollen am Sonntag definitiv den ersten Saisonsieg einfahren“, erklärt...