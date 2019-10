6:1 im Derby! Kästorfs Tempo entscheidet

Eine Halbzeit mit offenen Visier – und die Würfel im Derby waren gefallen. Der SSV Kästorf fertigte den MTV Isenbüttel in der Fußball-Landesliga mit 6:1 (4:1) ab und ließ dabei vor der Pause die Muskeln spielen. Dabei war es Isenbüttel, dass den besseren Start in das Spiel erwischt hatte: Schon in...