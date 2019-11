Triangel muss sich im Topspiel steigern

Die Ergebnisse passten in den letzten Spielen beim SV Triangel, nun soll es aber auch spielerisch besser werden. Der SVT trifft im Topspiel der Fußball-Kreisliga nämlich auf den VfL Knesebeck. SV Osloß – FC Schwülper (So., 14 Uhr). Nach vorne läuft es bei Aufsteiger Osloß gut, in der Defensive...