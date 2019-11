SV Leiferde trotzt dem FC Schwülper ein 2:2 ab

Erneuter Wechsel an der Spitze der Fußball-Kreisliga: Der FC Schwülper kam in Leiferde nur zu einem 2:2 und musste den Platz an der Spitze für Triangel räumen. Der SVT setzte sich in Groß Oesingen knapp mit 3:2 durch. SV Meinersen – TuS Müden-Dieckhorst 3:3 (2:2). Tore: 0:1 Grusdt (14.), 0:1...