SVG-Frauen verpassen den Sieg zum Jahresende knapp

Sie waren nah dran am Sieg, doch am Ende mussten sie sich mit einem Remis zufrieden geben. Die Landesliga-Fußballerinnen der SV Gifhorn kassierten bei der SVG Göttingen spät den Ausgleich und spielten 2:2 (2:1). Die Partie fing aus Gifhorner Sicht nicht gut an, ein Befreiungsschlag prallte gegen...