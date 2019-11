Lütke erhofft sich „schönen Abschluss“ gegen Eintracht

Drei Spieltage in Folge waren die Fußballer des MTV Isenbüttel zum Zuschauen verdammt. Von daher hofft der Landesligist, zum Jahresende noch einmal auf den Rasen zurückzukehren. Am letzten Spieltag in 2019 (Sonntag, 14 Uhr) ist Eintracht Braunschweig II zu Gast an der Hehlenriede. „Wir hoffen, dass...