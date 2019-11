Weidmann: „Isenbüttel II ist für mich der klare Favorit“

Der letzte reguläre Spieltag vor der Winterpause steht an. Dabei geht es für den TuS Seershausen/Ohof und den MTV Isenbüttel II darum, Anschluss an das Spitzenduo der 1. Fußball-Kreisklasse 2 zu halten. MTV Isenbüttel II – TuS Seershausen/Ohof (So., 12 Uhr). „Wir müssen nicht gewinnen, um unsere...