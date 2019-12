Knesebeck trifft auf Angstgegner Müden

Während an diesem Wochenende das Achtelfinale des Fußball-Kreispokals stattfindet, muss der bereits ausgeschiedene Titelverteidiger VfL Knesebeck in der Liga ran. Im Nachholspiel der Fußball-Kreisliga gastieren die Einhörner am Sonntag (14 Uhr) beim TuS Müden-Dieckhorst. „Müden ist so etwas wie...