Vereinshelden: Christian Wimmer – ein Leben für den Fußball

Er ist jung und doch schon ein „alter Hase“! Mit seinen 27 Jahren kann Christian Wimmer bereits auf eine rund zehnjährige Erfahrung als Trainer im Jugendfußball-Bereich zurückblicken. „Du bist näher dran, kannst dich gut in die Jungs hineinfühlen“, nennt der aktuelle D-Junioren-Coach des MTV Gifhorn die Vorteile eines jungen Trainers.

„Wenn du mit 18 Jahren einsteigst, dann hast du eben eine gewisse Unbekümmertheit“, erklärt Wimmer, räumt aber auch gleich ein: „Man stellt sich viele Dinge einfacher vor. Natürlich bin ich da auch mal auf die Fresse gefallen. Aber man wächst mit den Jahren und lernt.“ Kein Wunder also, dass sich der MTV-Coach freut, wenn er junge Trainer an der Seitenlinie sieht.

Er selbst hat sich Schritt für Schritt weiterentwickelt, erst die C-, dann die B-Lizenz und schließlich noch die Elite-Lizenz gemacht. „Ich habe zudem viel gelesen, und auch über Youtube und solche Kanäle kann man viel mitnehmen“, meint der 27-Jährige, der seine ersten Trainererfahrungen in der B-Jugend des MTV Isenbüttel sammelte.

Bis zu fünfmal pro Woche auf dem Platz

Von dort wechselte er vor rund zwei Jahren zum MTV Gifhorn, „in den absoluten Leistungsbereich“, und wurde Co-Trainer bei der U19 der Schwarz-Gelben. Die waren zu der Zeit in der Regionalliga, der zweithöchsten deutschen Spielklasse, angesiedelt. „Ich habe da mit Dirk Topf zusammengearbeitet, einem absoluten Fachmann“, hebt Wimmer hervor und schiebt nach: „Ich habe fachlich viel von ihm lernen können.“

Davon profitieren inzwischen nicht nur die D-Junioren der Schwarz-Gelben, mit denen er ungeschlagen und mit großem Vorsprung die Tabelle in der sogenannten Kreisoberliga anführt und denen er „eine phänomenale Entwicklung“ attestiert. Nein, auch die Talente im DFB-Stützpunkt Gifhorn, die ebenfalls von ihm trainiert werden, wissen Wimmers Stärken zu schätzen.

Und so trifft man Chris Wimmer vier-, fünfmal die Woche auf dem Trainingsplatz. Hinzu kommen noch die Fußball-Ausflüge, „um sich die nächsten Jahrgänge anzugucken, damit ich sie frühzeitig kennenlerne“, verdeutlicht der 27-Jährige, der die U15 des MTV Gifhorn inzwischen aus Zeitgründen – und das ist nur zu verständlich – an Marian Rutka abgegeben hat.

„Ja, man kann schon von einem Leben rund um den Fußball sprechen“, sagt Wimmer schmunzelnd, der sich zurzeit in den „Endzügen“ seines BWL-Studiums befindet. „Am 1. August steige ich dann wieder bei VW Financial Services ein, wo ich für die Dauer meines Studiums freigestellt bin. Ich arbeite dort aber momentan auch zweimal die Woche als studen­tische Hilfs­kraft, um mir etwas Geld dazu zu verdienen“, berichtet der Isenbütteler.

Er sei immer gut damit gefahren, sich kurz- bis mittelfristige Ziele zu setzen. „Ich habe mich nach meiner Zeit bei der U19 ja auch bewusst dafür entschieden, beim MTV im sogenannten Aufbaubereich zu arbeiten“, verrät Wimmer, der eben nicht nur Trainer in diesem Sektor ist. Der 27-Jährige ist nämlich zugleich „Koordinator Aufbaubereich“ in der Gifhorner Jugendfußball-Abteilung und somit federführend für die

D- und C-Junioren verantwortlich. „Mittelfristig kann ich mir aber schon vorstellen, mal eine Herrenmannschaft zu übernehmen“, erklärt Wimmer.

Hoffnung auf erneutesHighlight in Schweden

Doch wie gesagt: Er macht alles Schritt für Schritt – und vorerst gilt seine ganze Konzentration den Nachwuchsfußballern des MTV, mit denen er Mitte Juli wieder gern auf große Reise gehen würde. „Wir hoffen noch, dass es klappt, wir spielen erst einmal auf Zeit“, sagt er in Zeiten der Coronakrise mit Blick auf den Gothia-Cup in Göteborg. Im vergangenen Jahr nahm er mit den Schwarz-Gelben erstmals am größten Jugendturnier der Welt teil – und war restlos begeistert. „Das war schon etwas ganz Besonderes. Das vergisst keiner“, betont Wimmer und erinnert sich nur zu gut an „viele lustige Anekdoten“ und die „Eröffnungsfeier vor 50.000 bis 60.000 Zuschauern, samt Feuerwerk“.

Apropos Coronakrise: Auch wenn seine U13-Talente zurzeit nicht gemeinsam trainieren können, fit halten müssen sie sich schon. „Sie bekommen jede Woche an den Trainingstagen ein individuelles Programm von mir zugeschickt“, erzählt der MTV-Coach: „Wir richten zudem in jeder Woche eine besondere Challenge mit kleinen Preisen aus. Die Jungs sind echt eifrig dabei und schicken mir die Videos zu.“