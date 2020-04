VfL Wahrenholz legt viel Wert auf die Jugendarbeit

Es ist bereits die sechste Saison in Folge, in der sich die Fußballerinnen des VfL Wahrenholz in der Landesliga befinden. Neben der SV Gifhorn ist das Team vom Taterbusch das Aushängeschild des Kreises im Frauenfußball. Damit das auch langfristig so bleibt, wird großen Wert auf die Jugendabteilung...