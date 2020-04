Die Titelchance für Eren Kocak und Lasse Denker lebt!

Das Wochenende verspricht Hochspannung, denn gleich vier Teams hatten vor dem gestrigen Spieltag noch die Chance, die erste E-Football-Meisterschaft der niedersächsischen Oberligisten zu gewinnen – und der MTV Gifhorn ist mit dabei! Zwar waren Eren Kocak und Lasse Denker vor den abschließenden Partien gegen den SC Spelle-Venhaus (bei Redaktionsschluss nicht beendet), den VfL Oldenburg und den TuS Bersenbrück als Tabellendritter nicht in der besten Position, die Hoffnung haben die beiden aber nicht aufgegeben.

„Aber natürlich“, entgegnet Kocak auf die Frage, ob er noch auf Platz 1 schielt. Sein Kumpel hofft indes nur, dass es am Ende nicht beim dritten Rang bleibt. Der wird nämlich mit einem 50-Liter-Bierfass belohnt, „und ich trinke kein Alkohol“, verrät Denker mit einem Lachen. Lukrativer wäre für ihn da schon der 500-Euro-Gutschein von Adidas (2. Platz) oder der 1500-Euro-Trikotsatz desselben Ausrüsters, den der Sieger erhält.

MTV Gifhorn – SV Atlas Delmenhorst 6:7. Dabei hatte es nach der knappen Niederlage gegen den Tabellenzweiten aus Delmenhorst am Dienstag schon so ausgesehen, als hätten sich die beiden Kumpels aus dem Titelrennen verabschiedet. Kocak schlug seinen Kontrahenten in einem engen Match mit 4:3, Denker verlor jedoch mit 2:4. „Das war bisher der beste Gegner, die waren echt stark“, zollt der 19-Jährige den Atlas-Akteuren Respekt.

MTV Gifhorn – BSV Kickers Emden 7:3. Dafür meldeten sich die Schwarz-Gelben tags darauf zurück und schlugen Spitzenreiter Emden mit 7:3. Kocak war beim 5:2 klar überlegen, während es sein Konsolenpartner beim 2:1-Erfolg deutlich spannender machte. Damit haben die Gifhorner den Delmenhorstern die beste Ausgangslage verschafft – mit drei Siegen sind sie in jedem Fall durch. Doch auch die MTVer hoffen noch auf den großen Coup.