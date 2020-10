Einen ganz wichtigen Sieg feierte der VfR Wilsche-Neubokel gleich zum Auftakt der neuen Punktspielrunde in der Fußball-Bezirksliga 1 A. Mit 1:0 (0:0) setzte sich die Mannschaft von Trainer Bernd Huneke gegen die FSV Adenbüttel Rethen durch.

Es war die erwartet enge, intensive Partie, die mit Wilsche einen letztlich etwas glücklichen Sieger fand. „Den Sieg haben wir unserem Torwart Daniel Strübing zu verdanken“, lobte Huneke. Strübing parierte mehrfach glänzend, unter anderem in der 43. Minute einen Strafstoß von Jannik Bruns, auch bei dessen Nachschuss war Wilsches Schlussmann auf dem Posten. Und in der 90. Minute hielt er den Schuss von Luca Rothert aus acht Metern.

In Halbzeit 1 hatte die FSV generell ein Chancenplus, konnte dieses aber nicht in Zählbares ummünzen. David Drosdziok köpfte den Ball aus kurzer Distanz an den Pfosten (5.), Christian Schulz scheiterte frei stehend an Strübing (18.) und beim Fernschuss von Jannik Bruns im Anschluss an eine Ecke stand Wilsches Max Samkowez am Pfosten goldrichtig. Auf der Gegenseite ließ allerdings auch Jonas Piep eine Großchance ungenutzt (10.).

„Obwohl wir zur Pause bereits zum zweiten Mal verletzungsbedingt wechseln mussten, haben wir aber weitergekämpft“, lobte Huneke sein Team, das in Durchgang 2 besser wurde und in Person von Moritz Springer (74.) und Til-André Rendchen-Huneke (75.) – sein Schuss klatschte an den Pfosten – die Führung auf dem Fuß hatte. Vier Minuten später gelang dann aber doch das goldene Tor. Nach einem Freistoß landete der Ball bei Helge Schacht, der aus sechs Metern traf. FSV-Coach Michael Horst ärgerte sich darüber, „dass Wilsche in dieser Szene den Freistoß zugesprochen bekommen hat, weil es für mich ein Foul an Marius Homann war, der, weil er behandelt werden musste, uns dann als kopfballstarker Spieler beim Freistoß auch noch gefehlt hat. Letztlich müssen wir aber bei uns selbst ansetzen, weil wir in Halbzeit 1 unsere Chancen einfach nicht genutzt haben.“

Tor: 1:0 Schacht (79.).