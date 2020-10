Sieg für den Aufstiegskandidaten, Niederlage für das Kellerkind der vergangenen Saison: Zum Auftakt der neuen Spielzeit in der Fußball-Bezirksliga 1 A endeten die Auswärtspartien des TSV Hillerse und des MTV Gamsen in Wolfsburg mit unterschiedlichem Erfolg.

VfB Fallersleben – TSV Hillerse 3:4 (0:3). Tore: 0:1, 0:2 Ziegler (5., 12.), 0:3 Ehresmann (38.), 1:3 Herden (48./FE), 1:4 Ehresmann (73.), 2:4 Bauer (79.), 3:4 Herden (83.).

Kurioser Spielverlauf am Windmühlenberg. „In den ersten 25 Minuten hatten wir alles im Griff, das war richtig stark“, lobte Hillerses Trainer „Charly“ Melaouah seine Mannschaft. Tim Ziegler sorgte mit seinem Doppelpack für die verdiente 2:0-Führung. Dann kam der VfB zwar etwas besser ins Spiel, war aber zunächst nicht zwingend. Stattdessen erhöhte Luca Ehresmann für die Gäste auf 3:0.

„In der zweiten Halbzeit war Fallersleben ein völlig anderes Team“, sagte Melaouah. „Sie waren aggressiv, haben schnell nach vorne gespielt.“ Per Elfmeter verkürzte der VfB auf 1:3, doch mitten in der Drangphase der Hausherren legte Ehresmann per Flugkopfball den vierten TSV-Treffer nach. „Andere Teams hätten sich da aufgegeben, Fallersleben hat hingegen gekämpft und das richtig stark gemacht. Wir haben nach dem 4:3 nur noch geschwommen, aber die Jungs haben es mit letztem Einsatz über die Zeit gebracht.“ Und das in Unterzahl, weil Michel Lahmann verletzt raus musste, nachdem Melaouah schon dreimal gewechselt hatte.

TSV Hehlingen – MTV Gamsen 3:1 (1:0). Tore: 1:0 Dedolf (7.), 1:1 Fischer (55.), 2:1 Reichard (71.), 3:1 Müller (90.+3).

„Wir haben das Spiel weggeschenkt, weil wir in der ersten Halbzeit nicht die nötige Mentalität gezeigt haben. In den ersten 20 Minuten waren wir überhaupt nicht richtig da, haben im Mittelfeld die Zweikämpfe nicht angenommen“, monierte MTV-Coach Ralf Ende. Genau das tat er auch lautstark kund in der Halbzeitpause. Und fortan „war es ein Spiel auf ein Tor. Nach dem 1:1 hatten wir weitere Chancen“, sagte Ende. Nach einer vergebenen Gamsener Möglichkeit konterte Hehlingen die Gäste aus und ging erneut in Führung. „Wir waren dann zu überhastet und haben unsere Angriffe nicht richtig ausgespielt. Ein Punkt wäre trotzdem Pflicht gewesen“, so Ende.