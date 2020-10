In diesem Jahr fanden erstmals seit langer Zeit wieder die Vereinsmeisterschaften der Tennissparte des MTV Walle statt – und es sollte sich als ein großer Erfolg herausstellen. Über mehrere Wochen bestritten 39 Teilnehmer und Teilnehmerinnen in 6 Konkurrenzen ihre Spiele – Termine machten die Akteure selbstständig aus.

Wichtig war den Organisatoren vor allem, dass alle Teilnehmer – entweder durch eine Haupt- und Nebenrunde oder durch Gruppenspiele – auf mindestens zwei Spiele kamen. So spielten sich die Waller munter durchs Turnier, bis nun schließlich bei strahlendem Sonnenschein die Finalspiele ausgetragen wurden.

„Es haben sehr viele interessante Spiele stattgefunden, und die Vereinsmeisterschaften sind für alle, Teilnehmer und Zuschauer, ein richtiges Highlight gewesen“, zogen die Organisatoren des MTV Walle ihr Fazit. „Außerdem haben auch viele neue Mitglieder teilgenommen und waren mit Begeisterung dabei. Das ist einfach klasse.“

Die Damen spielten ihre Meisterin in einer Vierer-Gruppe aus. Im entscheidenden Spiel kam es zu einem Duell der Generationen zwischen der jungen Fine Klar und Ute Blecker. In einem spannenden Spiel setzte sich Klar mit 4:6, 6:2 und 10:4 im Match-Tie-Break durch.

In der Herren-Einzelkonkurrenz unter 50 Jahre traten 16 Spieler an – und ein Youngster ließ alle hinter sich. Denn der erst 16-jährige Bjarne Koppetsch, der im Halbfinale bereits Steffen Dölger bezwungen hatte, war auch im Endspiel erfolgreich: Mit 6:3, 6:3 schlug er Hennadiy Netuzhylov. Bei den Herren Ü50 (acht Teilnehmer) zogen Wolfgang Grobe und Jürgen Kopp ins Finale ein. Im Endspiel wurde Grobe seiner Favoritenrolle gerecht und gewann den Titel mit 6:3 und 6:1. In der Doppelkonkurrenz unter 100 Jahre (kombiniertes Alter) traten die sechs Teams in zwei Dreier-Gruppen an. Gruppensieger wurden Bjarne Koppetsch/Thomas Koppetsch und Mirko Weinschenk/Hennadiy Netuzhylov. In einem Spiel mit tollen Ballwechseln zeigten Weinschenk/Netuzhylov ihre Doppelstärke und siegten mit 6:3 und 6:1.

Die Doppelkonkurrenz über 100 Jahre (sieben Teams) entschieden Udo Voges/Steffen Dölger für sich. Im Finale zeigte das Duo eine überzeugende Leistung gegen Wolfgang Grobe/Eduard Triebel, der Endstand lautete 6:1, 6:1. Bei acht Anmeldungen bot auch das Mixed gute Ballwechsel, letztlich behaupteten sich im Finale Ute Blecker/Thomas Koppetsch gegen Fine Klar/Jonas Steen.

Nach der Siegerehrung war der Tenor bei allen Beteiligten eindeutig: Es war eine gelungene Veranstaltung, die im nächsten Jahr wiederholt werden soll. „Die ersten Anmeldungen für das nächste Jahr liegen uns schon vor“, verkündete das Organisationsteam stolz.