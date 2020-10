Die U17-Fußballer des MTV Gifhorn haben in der Landesliga ebenso eine Niederlage hinnehmen müssen wie die JSG Isenbüttel-Gifhorn in der Bezirksliga. Die Zweitvertretung des MTV fuhr derweil einen Kantersieg ein.

Landesliga

MTV Gifhorn – Lupo Martini Wolfsburg 0:1 (0:1). Tor: 0:1 Wojtowicz (26.).

Die Gastgeber hatten zwar mehr Ballbesitz, entwickelten dabei aber zu wenig Durchschlagskraft. So fiel das Tor des Tages auf der aus Gifhorner Sicht falschen Seite. Nach einem langen Ball tauchte Rudi Wojtowicz allein vor dem gegnerischen Gehäuse auf und vollendete per Lupfer zum 1:0 für die Wolfsburger. Während es für Lupo Martini der erste Sieg im ersten Saisonspiel war, verlor der MTV nach zwei Erfolgen zum Start neben seiner weißen Weste auch die Tabellenführung.

Bezirksliga

JSG Barnstorf/Nordsteimke/Hehlingen – JSG Isenbüttel-Gifhorn 2:0 (0:0). Tore: 1:0 Rodrigues da Ponte (43.), 2:0 Schliebener (76.).

Ohne Tore ging es in die Pause. „Wir sind über die gesamte Zeit sehr gut in die Zweikämpfe gekommen und waren ein gleichwertiger, extrem unangenehmer Gegner“, zeigte sich Daniel Kohrs, Trainer der Gäste, zufrieden. Direkt nach dem Seitenwechsel verpasste die Kohrs-Elf das 1:0 nur denkbar knapp, als Leon Berisa den Ball aus kurzer Distanz nicht auf das Tor bekam. Da machte es Goncalo Rodrigues da Ponte wenig später besser – 1:0 für die Hausherren.

„Nach dem Rückstand mussten wir das Risiko zunehmend erhöhen, zwingende Chancen gab es aber keine mehr. Mit dem 0:2 war das Spiel entschieden“, musste Kohrs eingestehen. Noah Schliebener war fünf Minuten vor dem Ende erfolgreich. Trotz der Niederlage bilanzierte Kohrs: „Ich bin mit dem Auftritt insgesamt zufrieden.“

MTV Gifhorn II – JSG Helmstedt 9:1 (5:0). Tore: 1:0, 3:0, 9:1 Carollo (7., 22., 73.), 2:0 Lorenz (13.), 4:0 (28.), 5:0 Spyropoulos (35.), 6:0 (45.), 6:1 Amar (47.), 7:1 Dittberner (51.), 8:1 Esanu (71.).

Nach einem knappen 1:0 gegen den SV Reislingen-Neuhaus in der Vorwoche ließen die Gifhorner nun von Beginn an keine Zweifel an einem deutlichen Sieg aufkommen. Riccardo Carollo und Alex Lorenz sorgten schon nach einer knappen Viertelstunde für eine komfortable 2:0-Führung aus Sicht der Hausherren. Bis zur Pause ließ die Mannschaft von Trainer Florin Pal noch drei weitere Treffer folgen.

Beim Spielstand von 7:1 beruhigte sich die Partie nach 50 Minuten etwas, John Esanu und Carollo mit seinem dritten Treffer des Tages schraubten das Resultat aber noch weiter in die Höhe.