Die Bezirksliga-Fußballer des TSV Hillerse bekommen es in der Staffel 1 A am zweiten Spieltag mit dem VfR Wilsche-Neubokel zu tun. Anpfiff in Hillerse ist am Sonntag um 14.30 Uhr.

Während der TSV als einer der Favoriten in dieser Staffel gilt, geht es für die Wilscher wohl eher um den Klassenerhalt. Die Rollen dürften vor dieser Begegnung also klar verteilt sein. „Bei einem Heimspiel ist die Zielsetzung klar, dennoch tue ich mich mit der Favoritenrolle etwas schwer“, bremst Hillerses Trainer „Charly“ Melaouah die Erwartungen. „Wilsche ist ein unangenehmer Gegner, der voraussichtlich tief stehen wird. Gegen Wendezelle haben wir gesehen, wie schwer es sein kann, gegen einen so defensiven Gegner anrennen zu müssen“, erinnert Melaouah an die Bezirkspokal-Partie. Hillerse gewann diese zwar am Ende deutlich mit 4:1, tat sich aber 70 Minuten lang schwer, spielerische Lösungen zu finden und schraubte das Ergebnis spät in die Höhe. „Als Warnung sollte auch das letzte Jahr dienen“, fährt er fort. Seinerzeit kam seine Elf in Wilsche nicht über ein 1:1 hinaus. „Wir werden Geduld brauchen, müssen sauber und schnell spielen.“ Bei den Gästen ist man wiederum glücklich, mit einem Sieg gegen die FSV Adenbüttel Rethen (1:0) in die Spielzeit gestartet zu sein. Trainer Bernd Huneke betont: „Ich bin froh, dass wir nicht schon mit einer großen Portion Druck in dieses extrem schwere Auswärtsspiel gehen müssen.“